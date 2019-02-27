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  27 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Пакистана призвал Индию к переговорам
Предыстория: Индийский истребитель F-16 был сбит ВВС Пакистана

CA-NEWS (CA) -  Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал провести переговоры с властями Индии для деэскалации конфликта между двумя странами. Премьер выразил надежду на то, что «здравый смысл восторжествует», передает "Ъ".

«История говорит нам, что войны строятся на ошибках. Мой вопрос заключается в том, можем ли мы позволить себе эти ошибки, учитывая имеющееся у нас вооружение. Нам нужно сесть и поговорить»,— сказал Имран Хан (цитата по Reuters).

В ночь на 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по находящемуся в Пакистане лагерю группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»). Она ранее взяла ответственность за теракт на территории Индии, жертвами которого стали 45 военных. К утру конфликт двух стран обострился: Пакистан сбил индийский Миг-21, ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16.

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