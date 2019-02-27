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  27 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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При падении автокрана в Кемерове погибли двое граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Рабочие, которые погибли на стройплощадке в Кемерове при падении автокрана, были гражданами Узбекистана. Инцидент произошёл 26 февраля.

Двое граждан Республики Узбекистан скончались на месте, и одному гражданину Республики Узбекистан причинены тяжкие телесные повреждения, он госпитализирован, – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на стройплощадке жилого дома. Автокран опускал емкость с жидким бетоном, техника накренилась, и груз опрокинулся, смертельно ранив двух рабочих 25 – и 26-лет. Трагедией заинтересовались Следком и прокуратура России.

В интернете сегодня, 27 февраля, выложили видео с места трагедии.

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