При падении автокрана в Кемерове погибли двое граждан Узбекистана
- Узбекистан, происшествия
- 17:21, 27 февраля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Рабочие, которые погибли на стройплощадке в Кемерове при падении автокрана, были гражданами Узбекистана. Инцидент произошёл 26 февраля.
Двое граждан Республики Узбекистан скончались на месте, и одному гражданину Республики Узбекистан причинены тяжкие телесные повреждения, он госпитализирован, – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел на стройплощадке жилого дома. Автокран опускал емкость с жидким бетоном, техника накренилась, и груз опрокинулся, смертельно ранив двух рабочих 25 – и 26-лет. Трагедией заинтересовались Следком и прокуратура России.
В интернете сегодня, 27 февраля, выложили видео с места трагедии.