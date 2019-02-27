Обострение конфликта между Индией и Пакистаном (хронология)

CA-NEWS (CA) - 14 февраля в результате подрыва террористом-смертником индийского конвоя в северном индийском штате Джамму и Кашмир погибли 45 военнослужащих, что стало крупнейшим терактом в истории Кашмира. Ответственность за атаку взяла террористическая группировка «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»). Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, отозвала посла из Исламабада для консультаций и подняла таможенные пошлины на товары из соседней страны до 200%, передает "Ъ".

В ночь на 18 февраля силы безопасности Индии уничтожили двух предполагаемых организаторов нападения на военный конвой. В ходе спецоперации погибли четверо полицейских.

Утром 26 февраля ВВС Индии нанесли массированный удар по находящемуся на пакистанской территории лагерю «Джаиш-е-Мухаммад». В Исламабаде назвали бомбардировки агрессией и привели армию в состояние полной боевой готовности.

Утром 27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. Причины крушения неизвестны.

Затем Reuters сообщило, что истребители ВВС Индии осуществили перехват по меньшей мере трех военных самолетов Пакистана в воздушном пространстве Джамму и Кашмир.

В ответ ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур в Twitter. По его словам, один пилот катапультировался и был взят в плен после приземления. Судьба остальных неизвестна. Позднее Асиф Гафур уточнил, что задержаны два пилота ВВС Индии, одному из них требуется медицинская помощь.

Пакистанская газета Pakistan Today опубликовала видеозапись с предполагаемым летчиком индийских ВВС. Он называет себя командиром авиационного звена Абхи Анандом. «Мой личный номер — 27981»,— сказал мужчина. Он добавил, что был задержан после того, как его самолет сбили в воздушном пространстве исламской республики.

ВВС Индии сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16, сообщило интернет-издание Firstpost. Пилот успел катапультироваться, его местонахождение и состояние неизвестны. Представитель ВВС Пакистана Асиф Гафур опроверг эту информацию.

МИД Индии подтвердил, что самолет ВВС Пакистана был сбит в воздушном инциденте над Кашмиром, Индия со своей стороны потеряла один Миг-21. Потерю второго самолета в МИДе не подтвердили.

Пакистан полностью закрыл воздушное пространство до 1 марта.

Закрытые сразу после инцидента аэропорты на севере Индии возобновили работу, сохраняется запрет на пролет транзитных международных авиарейсов в районе границы Индии и Пакистана.

Пакистан заявил, что не хочет эскалации напряженности и войны с Индией, а единственной целью удара было «продемонстрировать право и полную готовность к самообороне».