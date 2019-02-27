РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эмомали Рахмон посетит Узбекистан в апреле

CA-NEWS (TJ) -  Визит президента Эмомали Рахмона в Ташкент, где состоится вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии, запланирован на 12 апреля, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Данный формат встреч был инициирован президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на первой встрече лидеров в Астане в марте прошлого года.

Тогда Мирзиёев предложил своим коллегам ежегодно встречаться в преддверии Навруза и пригласил всех в Ташкент в 2019 году.

По словам источника, из-за того, что в странах Центральной Азии год от года с большим размахом отмечают Навруз и график президентов в эти дни становится загруженным, лидеры региона соберутся в Ташкенте не в преддверии Навруза, а в апреле.

В повестке предстоящей встречи - развитие сотрудничества между странами по всем направлениям: в торговой, экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

В первой консультативной встрече лидеров региона приняли участие президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Меджлиса Туркменистана Акджа Нурбердыева.

Шавкат Мирзиёев тогда заявил, что этот день открыл новую страницу в истории многовековых добрососедских отношений народов Центральной Азии.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Таджикский пастух вызволен из плена афганских наркоторговцев
  • Мадияр Менилбеков назначен послом Казахстана в ОАЭ
  • Кардинала Пелла признали виновным в сексуальных преступлениях в Австралии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×