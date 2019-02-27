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  27 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились во Вьетнаме

CA-NEWS (CA) -  Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына началась во вьетнамской столице, передает Associated Press.

Трансляция мероприятия ведется в международном пресс-центре. Переговоры проходят в знаменитом отеле Sofitel Legend Metropole.

Ожидается, что лидеры двух государств проведут здесь короткую встречу тет-а-тет, после чего примут участие в совместном ужине в расширенном составе. Основная же часть переговоров состоится 28 февраля.

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