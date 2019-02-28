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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Задержан высокопоставленный чиновник Минюста Узбекистана - источники

CA-NEWS (UZ) -  Как сообщили несколько независимых друг от друга источников в правоохранительных органах Узбекистана, 23 февраля сотрудники Службы безопасности президента задержали заместителя начальника Управления кадров Министерства юстиции республики Юсуфа Хаджаева.

Задержание 58-летнего Юсуфа Хаджаева происходит на фоне ареста десятка руководящих сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) и прокуратуры Узбекистана, сообщает centralasian.org.

Как сообщил высокопоставленный сотрудник Генеральной прокуратуры республики, Юсуф Хаджаева допрашивается в качестве фигуранта уголовного дела, возбужденного против руководителей СГБ.

Напомним, что 13 февраля источник в СГБ сообщал о том, что 11 февраля в отношении 53-летнего бывшего главы спецслужб Узбекистана Ихтиёра Абдуллаева была избрана временная мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и что он допрашивается в следственном изоляторе СГБ.

Юсуф Хаджаев, известный среди своих коллег по прозвищу «Юсуф решала», как утверждает приближенный к правительству источник, подозревается в причастности к процессу «дачи и получения взяток», который происходил между экс-главой СГБ и сотрудниками правоохранительных органов.

По словам одного из ташкентских адвокатов, родственники Юсуфа Хаджаева сообщили ему, что ищут адвоката для него.

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