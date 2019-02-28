МИД Узбекистана сообщил, что правозащитник Марат Захидов скончался в Израиле

CA-NEWS (UZ) - 27 февраля консульско-правовой департамент Министерства внутренних дел Узбекистана сообщил о том, что правозащитник из Ташкента Марат Захидов скончался в Израиле.

Как говорится в заявлении, «24 февраля 2019 года в дипломатическую миссию поступило сообщение о кончине гражданина Узбекистана Марата Захидова (1940 года рождения), ранее прибывшего в страну на медицинское обследование».

Согласно заявлению МИД, после этого консульским отделом посольства были предприняты конкретные меры по решению организационных и юридических вопросов.

«С разрешения израильских властей и согласия родственников тело покойного М.Захидова будет отправлено в Ташкент ближайшим рейсом Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари»», – говорится в заявлении МИД.

Профессор-математик Марат Захидов осуществлял правозащитную деятельность на протяжении 30 лет. Он являлся генеральным секретарем Международного общества прав человека (МОПЧ) и основателем Комитета защиты прав личности Узбекистана.

Марат Захидов родился в семье одного из первых академиков Узбекистана Теши Захидова, который руководил Академией наук республики.