В Таджикистане библиотекарь судится после увольнения за "ношение платка"

CA-NEWS (TJ) - В суде района Исмоили Сомони города Душанбе началось рассмотрение иска бывшей сотрудницы Таджикского госмедицинского университета к руководству вуза. Малика Сангинова утверждает, что ее уволили за отказ снимать мусульманский платок на рабочем месте и за посты в социальных сетях.

«Последние четыре года я находилась под постоянным давлением руководства университета, которое требовало снимать мусульманский платок на рабочем месте», - сказала Малика Сангинова 27 февраля.

В прошлом месяце женщине, которая последние 8 лет работала в университетской библиотеке, фактически предъявили ультиматум: или она напишет заявление об уходе по собственному желанию или ее уволят «за грубое отношение к студентам».

​«В ректорате открыли мою страничку на Фейсбуке и сказали, что я якобы оставила там недобрые комментарии о вузе, а также поделилась статьями религиозного содержания… Потом начали придираться к моей одежде: мол, она не соответствует установленным властями нормам ношения национальной одежды. Беседа закончилась тем, что меня предупредили: или я ухожу по собственному желанию, или меня уволят по статье. Написать заявление я отказалась», - рассказала Малика Сангинова.

Однако, в университете утверждают, что бывшая библиотекарша уволена вовсе не из-за платка и комментариев в соцсетях. Джумахон Саидов, юрист медуниверситета на заседании суда, отверг заявление Сангиновой. Правда, в чем причина ее увольнения, он так и не объяснил. ​Саломат Эргашева, заведующая библиотекой, лишь сказала, что ее подчиненную уволили «за нарушение внутренних правил». О каких правилах идет речь, остается загадкой.

В ректорате медуниверситета показали заключение Комиссии по этике вуза. В нем говорится, что Малика Сангинова была приглашена на беседу в комиссию после обращения студентов о ее грубости. Кроме того, Сангинова на своей страничке на Фейсбуке периодически оставляла критические комментарии.

Первое заседание суда по иску Малики Сангиновой к руководству вуза завершилось безрезультатно – стороны отвергли предложение судьи Сафарбека Нурализода о заключении мирового соглашения. Следующее заседание суда состоится через неделю.