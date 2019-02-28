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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Стоимость контракта в вузах Узбекистана увеличится с марта на 10%

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане в связи с увеличением с ноября прошлого года размеров минимальной заработной платы на 10%, с марта текущего года повысится оплата за контрактную форму обучения в высших учебных заведениях.

Это увеличение объясняется тем, что стоимость контракта в вузах Узбекистана привязана к минимальным размерам заработной плата (МРЗП).

«Если повышается заработная плата, оплата за контракт будет увеличиваться на аналогичный размер. Только, согласно правилам, при увеличении МРЗП, контракты будут повышаться со следующего семестра. Таким образом, повышение заработной платы в ноябре повлияет на контракт со второй половины учебного года, начиная с марта», - прокомментировал на своем канале Telegram юрист-блогер Хушнудбек Худойбердиев,

«Если кто-то уже оплатил контракт за 1 год, он все равно должен оплатить разницу, образовавшуюся во 2-ом семестре», - отмечает юрист.

С ноября 2018 года минимальная месячная заработная плата в Узбекистане составляет 202 730 сумов. Начиная с 1 марта, стоимость обучения в бакалавриате увеличится с 9,1 миллионов (более $1 тыс) до 12,1 миллионов сум ($1,4 тыс), а в магистратуре - с 9,9 миллионов ($1,1 тыс) до 13,4 миллионов сум ($1,6 тыс) в год.

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