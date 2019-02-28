Лидеры США и КНДР начали второй день саммита в Ханое

CA-NEWS (CA) - Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын начали второй день саммита во вьетнамском Ханое, сообщает CNN.

Перед началом мероприятия Ким Чен Ын заявил, что сделает все возможное ради хорошего результата мероприятия.

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В Белом доме ранее сообщили, что далее последует встреча в расширенном составе. После этого Трамп и Ким Чен Ын проведут рабочий ланч, передает РИА Новости.

На 14.05 по местному времени в графике президента стоит "участие в церемонии совместного подписания соглашения" с северокорейским лидером. Возможно, предполагается подписание совместного заявления или декларации, как это было на первом саммите в Сингапуре.

Всего в четверг, 28 февраля на переговоры отводится более пяти часов. Перед отъездом из Ханоя Д.Трамп даст пресс-конференцию.

Ранее президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в среду, которые в общей сложности продлились около 2,5 часа. Трамп на встрече заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, отметив, что США могут помочь его реализовать. Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил уверенность, что они "достигнут замечательных результатов, которых ждут все люди".

По итогам первого дня президент США сообщил, что встречи были "отличные" и у них состоялся "очень хороший диалог".

Днем ранее лидеры двух стран коротко поговорили наедине, а затем перешли к рабочему ужину с участием представителей делегаций.