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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Отец насиловал детей в Актау: полиция сообщила результаты экспертизы

CA-NEWS (KZ) -  В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили о результатах судебно-медицинской экспертизы, которые проводили на основании заявления матери о том, что ее малолетние дети, главным образом старшая дочь 2005 года рождения, подвергалась сексуальному насилию со стороны родного отца, передает "ИнАктау".

По информации пресс-службы ДП по МО, по результатам судебно-медицинской экспертизы факт насилия в отношении девочки со стороны отца не подтвердился.

- В то же время по делу проводятся дополнительные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств дела, - отметили в пресс-службе ДП по МО.

Женщина рассказала шокирующую историю в конце января. По ее словам, три ее дочери, 14, 12 и 10-ти лет, подвергались сексуальному насилию со стороны родного отца.

Однако в полицию женщина написала заявление, указав в качестве жертвы только одну из дочерей 2005 года рождения.

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