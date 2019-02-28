На обещанную президентом Туркменистана ветклинику за неделю собрали $62 тысячи

CA-NEWS (TM) - По состоянию на 26 февраля на счёт уже поступило 220 тысяч 105 манат, сообщила государственная пресса Туркменистана. По курсу ЦБ Туркменистана это 62.8 тысячи долларов США, передает Хроники Туркменистана.



В официальной публикации отмечается, что таким образом "общественность приветствует благородное начинание", которое, как сообщается тут же, "будет воплощаться на средства государства".

Банк бизнес-объединения Туркменистана Союз промышленников и предпринимателей страны 19 февраля объявил об открытии счета для сбора пожертвований на организацию клиники приюта для бездомных животных.

Государственное информагентство ТДХ сообщает, что для реализации поставленных главой государства задач в настоящее время ведётся активная работа. Согласно проекту, ветеринарная клиника будет отвечать современным требованиям, принятым в международной практике.

"Здесь будет расположен стационар для животных, в котором хозяева смогут оставлять питомцев в случае необходимости их длительного лечения и особого ухода. На территории клиники планируется обустроить гостиницу для животных, где их можно будет разместить, например, на время командировки или отпуска хозяев. Хирургическое, терапевтическое и лабораторно-диагностическое отделения лечебницы предусматривается оснастить самым современным высокотехнологичным оборудованием", сообщает ТДХ.

"В дальнейшем рассматривается возможность реализации отдельного проекта приюта для животных, которые по каким-либо причинам остались без хозяев", отмечается в публикации.

По мнению президента Бердымухамедова, 15 февраля распорядившегося организовать ветклинику и приют при нем, осуществление этих планов будет иметь духовно-нравственное значение.

Вскоре после президентского распоряжения об организации ветклиники и приюта для бездомных животных, а также начале сбора средств, защитники животных сообщили о планах властей по уничтожению животных, находящихся в приемнике для отловленных животных, в пригороде Ашхабада.

Планы руководства Туркменистана о создании заведений для бездомных животных были сделаны на фоне массового отлова собак и кошек на улицах столицы, зачастую с применением насилия и жестокости, а также ужесточения требований в отношении владельцев домашних питомцев.