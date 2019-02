Лидер КНДР впервые ответил на вопрос иностранного журналиста

CA-NEWS (CA) - Северокорейский лидер Ким Чен Ын 28 февраля впервые ответил на вопрос иностранного журналиста, сообщает CNN.

Перед началом переговоров с Дональдом Трампом, журналист The Washington Post спросил: «Уверен ли Ким Чен Ын в возможности заключить сделку с лидером США?».

«Пока рано говорить об этом. Но я бы не сказал, что я пессимистично настроен», - ответил Ким Чен Ын через переводчика после небольшой паузы. Затем он добавил, что ожидает «хороших результатов».

Here's video. Possibly the first time ever Kim Jong Un has answered a question from a foreign reporter. pic.twitter.com/BuzJYVe3bM