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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Лидер КНДР впервые ответил на вопрос иностранного журналиста

CA-NEWS (CA) -  Северокорейский лидер Ким Чен Ын 28 февраля впервые ответил на вопрос иностранного журналиста, сообщает CNN.

Перед началом переговоров с Дональдом Трампом, журналист The Washington Post спросил: «Уверен ли Ким Чен Ын в возможности заключить сделку с лидером США?».

«Пока рано говорить об этом. Но я бы не сказал, что я пессимистично настроен», - ответил Ким Чен Ын через переводчика после небольшой паузы. Затем он добавил, что ожидает «хороших результатов».

Управляя авторитарным режимом в Северной Корее, Ким Чен Ын редко, если когда-либо, сталкивался с вопросами со стороны прессы. Предыдущие попытки иностранных журналистов задать ему вопросы были встречены молчанием.

Северная Корея занимает 180 место из 180 по индексу свободы прессы «Репортеры без границ».

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