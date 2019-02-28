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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вузы Узбекистана нацелились войти в международные рейтинги

CA-NEWS (UZ) -  27 февраля Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана и международное рейтинговое агентство Times Higher Education и компания Elsevier в рамках программы "Наука 2020" подписали Соглашение о сотрудничестве на трёхлетний период.

Как сообщается на сайте министерства, в соответствии с подписанным Соглашением о сотрудничестве Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и THE будут вести совместную работу по повышению конкурентоспособности университетов Узбекистана, нацеленную на вхождение лучших вузов – вне зависимости от ведомственной принадлежности – в число ведущих мировых научно-образовательных центров и, как следствие, в наиболее авторитетные мировые рейтинги университетов.

В этот же день между Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и научным издательским домом Elsevier было подписано соглашение об использовании информационно-аналитической платформы SciVal.

Это позволит ведущим высшим учебным заведениям республики проводить глубинный анализ наукометрической информации, отслеживая прогресс организаций в области результативности научных исследований, которая является одной из ключевых составляющих во многих глобальных рейтингах университетов, отмечается в сообщении министерства.

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