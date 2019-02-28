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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ким Чен Ын: Если бы я не хотел денуклеаризации, то меня бы здесь не было

CA-NEWS (CA) -  На саммите во Вьетнаме 28 февраля во время короткой пресс-конференции журналист спросил северокорейского лидера Ким Чен Ына: не хочет ли он полностью денуклеаризировать свой ядерный арсенал, передает CNN.

«Если бы я не хотел этого делать, меня бы сейчас не было», - ответил Ким через переводчика.

Ким Чен Ын неоднократно заявлял на саммитах в Южной Корее и Сингапуре, что готов отказаться от своего ядерного арсенала, но эксперты говорят, что пока еще мало доказательств прогресса в этом плане.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын 28 февраля впервые ответил на вопрос иностранного журналиста.

Перед началом переговоров с Дональдом Трампом, журналист The Washington Post спросил лидера КНДР: «Уверен ли Ким Чен Ын в возможности заключить сделку с лидером США?».

«Пока рано говорить об этом. Но я бы не сказал, что я пессимистично настроен», - ответил Ким Чен Ын через переводчика после небольшой паузы. Затем он добавил, что ожидает «хороших результатов».

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