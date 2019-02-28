В Узбекистане раскрыли оклады чиновников: зарплата министра – $205, депутата - $186

CA-NEWS (UZ) - Министерство финансов Узбекистана раскрыло информацию о должностных окладах депутатов, хокимов и министров, сообщает "Газета.uz".

На официальный запрос Минфин республики сообщило, что депутаты и сенаторы получают по 1,56 млн сумов (186 долларов), министры – 1,727 млн сум (205 долларов).

Оклад замминистра несколько выше — 2,076 млн сумов ($ 247). Хокима (глава администрации) области получает 1,9 млн сум ($ 226), хоким района или города — 1,643 млн сумов ($ 195).

Кроме того, для них предусмотрен ряд надбавок. За особые условия труда добавляют 20% от должностного оклада, за выслугу лет — 20−30%. Коэффициент стимулирования труда составляет 40% от должностного оклада, материальное стимулирование — 15−25%. Таким образом, в случае привлечения всех надбавок по максимуму зарплата хокима области превысит 4 млн сумов ($ 476).

Госорганы вправе использовать средства из этих внебюджетных фондов для дополнительного материального стимулирования работников. При этом доля внебюджетного фонда в зарплате сотрудников может превышать долю госбюджета.