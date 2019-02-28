Д.Трамп об ответе лидера КНДР журналисту: Вау! Это самое лучшее, что вы когда-либо слышали

CA-NEWS (CA) - После ответа лидера КНДР журналисту о денуклеаризации ядерного аресенала, Д.Трамп заявил: «Это хороший ответ. Вау. Это возможно лучший ответ, который вы когда-либо слышали», передает CNN.

На саммите во Вьетнаме 28 февраля во время короткой пресс-конференции журналист спросил северокорейского лидера Ким Чен Ына: не хочет ли он полностью денуклеаризировать свой ядерный арсенал.

«Если бы я не хотел этого делать, меня бы сейчас не было», - ответил Ким через переводчика.

Ким Чен Ын неоднократно заявлял на саммитах в Южной Корее и Сингапуре, что готов отказаться от своего ядерного арсенала, но эксперты говорят, что пока еще мало доказательств прогресса в этом плане.