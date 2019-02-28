ВБ провел опрос «Слушая граждан Узбекистана»: 95% положительно оценили экономическое будущее

CA-NEWS (UZ) - Согласно результатам исследования «Слушая граждан Узбекистана», которое Всемирный банк провел в 2018 г. с участием более 4000 домохозяйств по всей стране, 95% респондентов выразили оптимизм в отношении экономического будущего страны, сообщает представительство ВБ в Ташкенте.

Узбекистан достиг устойчивого прогресса в осуществлении сложных реформ, нацеленных на экономический рост и создание дополнительных возможностей для граждан, заявил вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Муллер.

В ходе визита в страну 26-27 февраля Муллер подтвердил намерение Всемирного банка оказывать поддержку правительству в трансформации страны.

В Ташкенте состоялись встречи Муллера с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и с другими высокопоставленными представителями правительства и парламента.

Программа реформ продолжает пользоваться большой поддержкой населения. Согласно результатам исследования «Слушая граждан Узбекистана», которое Всемирный банк провел в 2018 г. с участием более 4000 домохозяйств по всей стране, 95% респондентов выразили оптимизм в отношении экономического будущего страны. И почти 80% респондентов отметили, что приветствуют увеличившиеся возможности для взаимодействия с правительством по значимым политическим вопросам.

«Узбекистан обладает молодым, быстро растущим населением трудоспособного возраста. Ежегодно на рынок труда входят порядка 500 тыс. молодых людей, ищущих работу. По этой причине важно поддерживать макроэкономические реформы в стране, инвестировать в здоровье и образование населения, а также создавать условия гражданам для реализации их экономического потенциала. В этом плане я с большим оптимизмом смотрю на будущее Узбекистана», - добавил Муллер.

Всемирный банк поддерживает трансформационные процессы в Узбекистане посредством финансирования 19 проектов на общую сумму около $3,4 млрд., отметили в представительстве ВБ.