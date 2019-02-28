Пакистан обстрелял населенные пункты на индийской границе

CA-NEWS (CA) - Военные Пакистана 28 февраля обстреляли несколько населенных пунктов в штате Джамму и Кашмир, сообщило агентство Asian News International. По данным издания, обстрелы велись из миномета.

Индия произвела ответные выстрелы. По информации агентства, Пакистан начал атаку в 6 утра в Пунче.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник, 26 февраля Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира.

В среду, 27 февраля пакистанские ВВС в ответ ударили по военным объектам в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.