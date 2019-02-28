РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Индия потребовала от Пакистана освободить захваченного в плен пилота

CA-NEWS (CA) -  Нью-Дели потребовал от Исламабада освободить захваченного в плен пилота, говорится в сообщении МИД Индии.

"Пакистан должен отдавать себе отчет в том, что не следует причинять какого-либо вреда индийскому военнослужащему, находящемуся под стражей", — отмечается в заявлении.

27 февраля газета Pakistan Today опубликовала видеозапись с предполагаемым летчиком индийских ВВС. Он называет себя командиром авиационного звена Абхи Анандом. «Мой личный номер — 27981»,— сказал мужчина. Он добавил, что был задержан после того, как его самолет сбили в воздушном пространстве исламской республики.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник, 26 февраля Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира.

В среду, 27 февраля пакистанские ВВС в ответ ударили по военным объектам в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Н.Назарбаев о таможенниках: Возьмите их за жабры
  • Нацбанк Таджикистана объяснил рост цен на муку
  • Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Таразе
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×