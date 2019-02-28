Индия потребовала от Пакистана освободить захваченного в плен пилота

CA-NEWS (CA) - Нью-Дели потребовал от Исламабада освободить захваченного в плен пилота, говорится в сообщении МИД Индии.

"Пакистан должен отдавать себе отчет в том, что не следует причинять какого-либо вреда индийскому военнослужащему, находящемуся под стражей", — отмечается в заявлении.

27 февраля газета Pakistan Today опубликовала видеозапись с предполагаемым летчиком индийских ВВС. Он называет себя командиром авиационного звена Абхи Анандом. «Мой личный номер — 27981»,— сказал мужчина. Он добавил, что был задержан после того, как его самолет сбили в воздушном пространстве исламской республики.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник, 26 февраля Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира.

В среду, 27 февраля пакистанские ВВС в ответ ударили по военным объектам в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.



