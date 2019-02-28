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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан ввел запрет на вывоз макулатуры и необработанных шкур КРС

CA-NEWS (KZ) -  Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана подписал приказ от 19 февраля 2019 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов, необработанных шкур крупного рогатого скота", передает Zakon.kz.

Как следует из документа, запрет на вывоз с территории РК введен в соответствии с законом "О регулировании торговой деятельности", Договора о Евразийском экономическом союзе:

- сроком на два года регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов;
- сроком на шесть месяцев необработанных шкур крупного рогатого скота.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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