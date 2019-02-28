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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе скончался один из упавших при строительстве мечети рабочих

CA-NEWS (TJ) -  60-летний уроженец района Рудаки Давлатшо Юсупов, один из 9 рабочих, упавших утром, 25 февраля, во время выполнения строительных работ с купола Центральной соборной мечети города Душанбе, ночью 27 февраля скончался в больнице.

Как сообщает "Ахбор", в результате падения Давлатшо Юсупов получил разрыв печени и умер в реанимации, так и не приходя в сознание. В реанимации остается еще один из пострадавших, но его жизни, по словам врачей, ничего опасного не угрожает.

Состояние других пострадавших на стройке строителей оценивается врачами как стабильное.

В понедельник, 25 февраля, примерно в полдень произошло ЧП на строительстве самой крупной в регионе мечети: с большой высоты упали 9 строителей. Они были доставлены в больницу с различными травмами. Один строитель, получивший незначительные ранения, от госпитализации отказался, а восемь были госпитализированы, причем двое были помещены в реанимацию Национального медицинского центра.

Прокуратура Душанбе возбудила по факту произошедшего уголовное дело по статье 190 (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ) УК Таджикистана.
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