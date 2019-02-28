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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Австрии арестован известный казахстанский спортсмен

CA-NEWS (KZ) -  Сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии провели операцию против международной допинговой сети, сообщает ТАСС.

В рамках операции были проведены семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате по лыжным видам спорта в Зефельде и задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двоих спортсменов сборной Австрии, двоих спортсменов из Эстонии и лидера казахстанской сборной по лыжным гонкам Алексея Полторанина.

Как заявили в Федеральном ведомстве по уголовным делам Австрии, кроме спортсменов в Зефельде задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом. Еще двое видных медицинских функционеров задержаны на территории Германии.

Операция под названием "Кровопускание" была проведена силами Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью, Таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена.

- По запросу прокуратуры Мюнхена и прокуратуры Инсбрука 27 февраля была организована операция в Зефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков, - отметили в австрийском ведомстве.

По данным следователей, в ходе расследования по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии была раскрыта криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Марком С. Преступники действовали из города Эрфурт и на протяжении нескольких лет предоставляли допинг для спортсменов.

Всего на территории Австрии были задержаны семь человек: пять спортсменов и двое членов преступной организации. Задержанные спортсмены - это представители сборных Австрии, Казахстана и Эстонии.

- Среди задержанных есть два полицейских спортсмена из национальной команды по лыжным гонкам, которые в настоящее время получают полицейское образование, - подчеркнули в ведомстве. На территории Германии были задержаны спортивный врач и его сообщник, а также проведено девять обысков.

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