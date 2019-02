Саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына неожиданно завершился раньше планируемого

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам саммита, но провели "хорошую и конструктивную" встречу, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Лидеры обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации", - сказала Сандерс.

По её словам, "в настоящий момент соглашение достигнуто не было", но делегации США и КНДР "ожидают встреч в будущем".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что в графике саммита произошли изменения. Она не стала комментировать причину.

