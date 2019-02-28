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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына неожиданно завершился раньше планируемого

CA-NEWS (CA) -  Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам саммита, но провели "хорошую и конструктивную" встречу, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Лидеры обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации", - сказала Сандерс.

По её словам, "в настоящий момент соглашение достигнуто не было", но делегации США и КНДР "ожидают встреч в будущем".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что в графике саммита произошли изменения. Она не стала комментировать причину.

Д.Трамп на пресс-конференции заявил, что КНДР хочет снятия всех санкций, но США не могут на это пойти, передает CNN.

А госсекретарь США Майк Помпео отметил, что лидер КНДР был не готов к принятию требований США.

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