Саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына неожиданно завершился раньше планируемого

- Азия и мир, политика
- 13:34, 28 февраля 2019
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CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам саммита, но провели "хорошую и конструктивную" встречу, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Лидеры обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации", - сказала Сандерс.
По её словам, "в настоящий момент соглашение достигнуто не было", но делегации США и КНДР "ожидают встреч в будущем".
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что в графике саммита произошли изменения. Она не стала комментировать причину.
Д.Трамп на пресс-конференции заявил, что КНДР хочет снятия всех санкций, но США не могут на это пойти, передает CNN.
А госсекретарь США Майк Помпео отметил, что лидер КНДР был не готов к принятию требований США.
Kim returns to Melia after the summit is abruptly stopped. #TrumpKimSummit #HanoiSummit pic.twitter.com/jDVyJLA3k3— Jake Kwon (@JakeKwon88) 28 февраля 2019 г.