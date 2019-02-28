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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На рынках Таджикистана взлетели цены на импортную продукцию

CA-NEWS (TJ) -  Ухудшение погодных условий и перекрытие основных дорог, по которым поступают товары в Таджикистан, повлияли на рост цен на импортную овощную продукцию.

Предприниматели сообщили, что на рынки страны еще не поступил первый урожай парниковых овощей, выращенных местными сельхозпроизводителями, хотя обычно уже к концу февраля таких овощей было в изобилии и они вытесняли импортную продукцию.

Райхон Бурхонова, торгующая овощами на столичном рынке «Мехргон», сказала, что ежегодно первыми на рынок поступает овощная продукция Вахшской долины. «Фермеры сообщили, что в этом году в теплицах появились болезни овощей, поэтому первая партия парниковой продукции поступит на рынки через две недели», - сказала она.

По словам Бурхоновой, на сегодняшний день килограмм помидоров из Самарканда стоит 25 сомони, из Китая - 23 сомони, чуть дешевле эти овощи из Кыргызстана – 20 сомони, в то время, как отечественные помидоры стоят в это время года 18 сомони (около 2 долларов).

Большая часть рынков Таджикистана представлена импортной плодоовощной продукцией, а список стран, ввозящих заморские фрукты и овощи в страну, постоянно расширяется. Хотя из-за дороговизны многие потребители вынуждены отказаться от импортных овощей и терпеливо ждут появления местных огурцов и помидоров.

Между тем Минсельхоз Таджикистана отрапортовал на недавней пресс-конференции о том, что в прошлом году аграрии вырастили парниковую овощную продукцию на 70 гектарах земли, и получили неплохой урожай в 1619 тонн: 1113 тонн помидоров, 292 тонны огурцов, 214 тонн других овощей. По сравнению с предыдущим годом производство парниковой продукции увеличилось на 200 тонн.

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