Шавкат Мирзиёев отбыл в Наманган

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев для ознакомления с проводимой работой по комплексному развитию регионов, определения новых проектов 28 февраля отбыл в Наманганскую область. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе поездки планируется посещение новых промышленных предприятий, объектов энергетики и туризма.

Напомним, что население Наманганской области составляет более 2, 66 млн. человек (2017 г). В области развито шёлковое производство, изготовление обуви, обработка хлопка и текстильное производство. Есть автомобильный ремонтный цех, химические заводы и электромеханические предприятия, фабрика по производству сухофруктов. Главная сельскохозяйственная продукция области — вино, хлопок, фрукты и сырьё для шёлкового производства.