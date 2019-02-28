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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев отбыл в Наманган

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев для ознакомления с проводимой работой по комплексному развитию регионов, определения новых проектов 28 февраля отбыл в Наманганскую область. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе поездки планируется посещение новых промышленных предприятий, объектов энергетики и туризма.

Напомним, что население Наманганской области составляет более 2, 66 млн. человек (2017 г). В области развито шёлковое производство, изготовление обуви, обработка хлопка и текстильное производство. Есть автомобильный ремонтный цех, химические заводы и электромеханические предприятия, фабрика по производству сухофруктов. Главная сельскохозяйственная продукция области — вино, хлопок, фрукты и сырьё для шёлкового производства.

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