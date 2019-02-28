Новый аэропорт в Туркменабате загружен лишь на 5%

CA-NEWS (TM) - 26 февраля исполнился год с открытия нового международного аэропорта в городе Туркменабад в Лебапском велаяте (области). Как сообщает проправительственное издание Arzuw, эту дату работники аэродромного комплекса встретили высокими трудовыми достижениями.

Сообщается, что за год услугами аэропорта воспользовалось «более четверти миллиона пассажиров», что оказалось на 12 тысяч больше, чем было запланировано.

Как передает Хроники Туркменистана, в то же время, как подчеркивают журналисты информационного ресурса, максимальная пропускная способность аэропорта составляет 500 пассажиров в час или 4.320.000 пассажиров в год. То есть на данный момент аэропорт загружен на 5,2% от максимальной пропускной способности.

По данным сайта, из аэропорта осуществляются рейсы в Ашхабад, Туркменбаши и Дашогуз. Аэропорт способен принимать любые виды самолетов, в том числе A380 и Ан-225 «Мрия», но международных рейсов нет, хотя «вопрос открытия рейсов в Китай, Турцию и другие страны прорабатывается».

Возможно, нагрузка на аэропорт все же возрастет, так как «показатели января-февраля 2019 года также свидетельствуют о положительной динамике роста».

Напомним, что аэропорт был внесен в Книгу рекордов Гиннесса «за уникальное архитектурное воплощение здания аэропорта, пассажирский терминал которого с высоты птичьего полета имеет форму звезды Огуз Хана».