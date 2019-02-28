Новый мэр Улан-Батора вступил в должность

CA-NEWS (MNG) - 27 февраля премьер-министр Монголии У.Хурэлсух утвердил кандидатуру С.Амарсайхана на должность мэра столицы и губернатора города Улаанбаатар, сообщает Montsame.



На 6-ом внеочередном заседании Столичного хурала гражданских представителей, состоявшимся 26 февраля, большинство (56.8%) проголосовало за назначение С.Амарсайхана на эту должность. Об этом сообщает пресс-служба Столичного хурала гражданских представителей.

Новый мэр вступил в должность со вчерашнего дня.