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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Новый мэр Улан-Батора вступил в должность

CA-NEWS (MNG) -  27 февраля премьер-министр Монголии У.Хурэлсух утвердил кандидатуру С.Амарсайхана на должность мэра столицы и губернатора города Улаанбаатар, сообщает Montsame.

На 6-ом внеочередном заседании Столичного хурала гражданских представителей, состоявшимся 26 февраля, большинство (56.8%) проголосовало за назначение С.Амарсайхана на эту должность. Об этом сообщает пресс-служба Столичного хурала гражданских представителей.

Новый мэр вступил в должность со вчерашнего дня.

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