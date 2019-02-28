Увольнение бухгалтеров Минобразования Туркменистана привело к повышению оплаты за детсады

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане увольнение бухгалтеров в ашхабадском ГорОНО привело к повышению оплаты за детские сады, сообщает Хроники Туркменистана.

Теперь родители должны переводить деньги через банк. В связи с этим, как сообщает АНТ, выросла сумма оплаты детсадов: вместо 80 манатов в месяц люди платят 86,90 манатов, из которых 5 манатов – комиссия банка, а 1,90 – удержание за квитанцию, которую нужно предъявить в дошкольном учреждении.

Кроме ощутимого повышения ежемесячной платы родителям необходимо раз в месяц в рабочее время отстаивать очереди в банках.

Ранее оплату за детсады с родителей собирал один из работников дошкольного учреждения и относил деньги в бухгалтерию ГорОНО, где затем составлялись ежемесячные финансовые отчеты для Министерства образования.

В рамках оптимизации расходов отдел, 28 работников которого занимались учетом и контролем средств, поступающих за оплату детских садов, были уволены.

В Туркменистане также уволят треть сотрудников реформированных институтов Академии наук и уже сократили сотни сотрудников Минстроя.