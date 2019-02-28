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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Авиакомпания Узбекистана перенесла рейсы из-за индийско-пакистанского конфликта

CA-NEWS (UZ) -  Обострение конфликта между Индией и Пакистаном серьезно повлияло на полеты Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», 27 февраля рейсы из Мумбаи, Дели, Сингапура и Бангкока в Ташкент были отменены из-за обстановки на границе Индии и Пакистана. Эти полеты состоялись в ночь на 28 февраля.

Кроме того, вылетевший 27 февраля из столицы Узбекистана в индийский город Амритсар самолёт, был вынужден вернуться в Ташкент. Причиной стал запрет властей Пакистана на выполнение полетов по заданному воздушному коридору.

В авиакомпании сообщили, что маршруты, время и длительность полётов по рейсам, вылетающим из Ташкента в Индию, Пакистан и Юго-Восточную Азию могут будут изменены.

26 февраля ВС Индии объявили, что индийские истребители атаковали «террористическую базу» в Пакистане. В ответ на это, 27 февраля, Пакистан сбил два индийских истребителя в Кашмире.

С момента обретения независимости от Британии в 1947 году между двумя ядерными соседями произошло три столкновения, два из них начались с конфликта из-за Кашмира.

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