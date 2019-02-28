Назарбаев поручил Счетному комитету контролировать реализацию соцпрограмм

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Натальей Годуновой, передает Zakon.kz.

В ходе встречи главе государства был представлен отчет о деятельности комитета по итогам 2018 года, после чего Назарбаев поручил Счетному комитету обеспечить надлежащий контроль за реализацией социальных программ и инициатив, озвученных на XVIII съезде партии «Нұр Отан».

- Основная задача Счетного комитета состоит в том, чтобы следить за эффективным использованием государственных бюджетных средств. Перед вами стоят новые задачи в связи с переходом от контроля к аудиту, - сказал Назарбаев.

- Мы продолжаем работу по переходу к аудиту эффективности. В прошедшем году было выявлено всего нарушений на сумму 430 млрд тенге. Сумма выявленных реальных финансовых нарушений без бухгалтерского учета составила 16 млрд тенге, тогда как в 2017 году она равнялась 70 млрд тенге. Это свидетельствует об улучшении финансовой дисциплины, - рассказала в конце Годунова.