Президент Монголии провел встречу с представителями Американской торговой палаты

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга 28 февраля принял председателя Американской торговой палаты в Монголии Ойбек Халило, исполнительного директора О.Адъяа и члена палаты Жаксон Кокс, сообщает Montsame.

Представители Американской торговой палаты в Монголии выразили благодарность за прием и сообщили о своей работе по диверсификации экономики Монголии и развитию сельского хозяйства.

В ходе встречи был затронут законопроект о торговле Монголии с третьим соседом. В случае утверждения законопроекта ожидаются рост сельского хозяйства и увеличение объема продукции шерстяных и кашемировых изделий и дохода граждан Монголии.