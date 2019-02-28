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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии провел встречу с представителями Американской торговой палаты

CA-NEWS (MNG) -  Президент Монголии Халтмагийн Баттулга 28 февраля принял председателя Американской торговой палаты в Монголии Ойбек Халило, исполнительного директора О.Адъяа и члена палаты Жаксон Кокс, сообщает Montsame.

Представители Американской торговой палаты в Монголии выразили благодарность за прием и сообщили о своей работе по диверсификации экономики Монголии и развитию сельского хозяйства.

В ходе встречи был затронут законопроект о торговле Монголии с третьим соседом. В случае утверждения законопроекта ожидаются рост сельского хозяйства и увеличение объема продукции шерстяных и кашемировых изделий и дохода граждан Монголии.

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