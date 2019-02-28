Соединенные Штаты утроили финансовую помощь Узбекистану

CA-NEWS (UZ) - Соединенные Штаты увеличили объем финансовой помощи Узбекистану почти в три раза за два года. Об этом заявила и.о.помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в ходе американо-узбекских политических консультаций в Ташкенте.

По словам Элис Уэллс, в 2016 году Вашингтон предоставил Ташкенту 10,1 миллионов долларов. В 2018 году эта сумма составила 28,1 миллионов долларов.

Элис Уэллс отметила, что увеличение финансовой помощи США Узбекистану является ключевым фактором поддержки Вашингтоном текущей программы реформ.

Элис Уэллс прибыла в Ташкент 26 февраля для участия в американо-узбекских политических консультациях. В тот же день состоялась встреча Элис Уэллс с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.