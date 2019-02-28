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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Ирана не принял отставку министра иностранных дел
Предыстория: Министр иностранных дел Ирана подал в отставку

CA-NEWS (CA) -  Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф остается на своем посту, сообщает NHK World.

Президент Ирана Хассан Роухани отказался принять отставку Зарифа, сказав, что она противоречит интересам страны.

В понедельник, 25 февраля Зариф объявил в Instagram о своем намерении уйти в отставку с этого поста. Он играл ведущую роль в переговорах 2015 года о ядерном соглашении.

27 февраля Зариф написал на своей страничке в Imstagram, что его единственным стремлением было усилить возможности министерства иностранных дел, как проводника политики и защитника национальных интересов на международной арене.

На церемонии в среду, 27 февраля он выполнял свои обязанности в качестве главы министерства иностранных дел.

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