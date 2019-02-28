Президент Ирана не принял отставку министра иностранных дел

CA-NEWS (CA) - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф остается на своем посту, сообщает NHK World.

Президент Ирана Хассан Роухани отказался принять отставку Зарифа, сказав, что она противоречит интересам страны.

В понедельник, 25 февраля Зариф объявил в Instagram о своем намерении уйти в отставку с этого поста. Он играл ведущую роль в переговорах 2015 года о ядерном соглашении.

27 февраля Зариф написал на своей страничке в Imstagram, что его единственным стремлением было усилить возможности министерства иностранных дел, как проводника политики и защитника национальных интересов на международной арене.

На церемонии в среду, 27 февраля он выполнял свои обязанности в качестве главы министерства иностранных дел.