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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На съезде «Нур Отан» случился ажиотаж вокруг кресла президента

CA-NEWS (KZ) -  В Астане состоялся съезд партии «Нур Отан» — в нем приняли участие сотни человек. После окончания торжественного мероприятия вокруг кресла, в котором сидел президент Нурсултан Назарбаев, случился ажиотаж, пишет NUR.KZ.

Пока организаторы не успели убрать таблички с фамилиями участников съезда – присутствующие решили использовать эту возможность и «примериться» к креслам известных политиков.

Особой популярностью, конечно же, пользовалось кресло Нурсултана Назарбаева – кто-то фотографировался в нем просто на фоне логотипа «Нур Отан», кто-то придвигал к себе табличку с именем президента.

Также участники делали фото в кресле Касым-Жомарта Токаева, Гульшары Абдыкаликовой, некоторые даже присаживались на место Бауыржана Байбека.

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