Трехлетний ребенок выпил уксус в детском саду в Караганде

CA-NEWS (KZ) - Из детского сада в Караганде в областную детскую больницу госпитализирован трехлетний ребенок, который в дошкольном учреждении выпил уксус, передает NUR.KZ со ссылкой на детскую областную больницу.

Каким образом у ребенка был доступ к уксусу, неизвестно. Мальчика госпитализировали с ожогом ротовой полости и пищевода. Прибывшим медикам персонал сообщил, что мальчик выпил уксус.

Ребенок госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. Медики спасают его жизнь.

Несчастный случай произошел в частном детском саду.

«Этот садик не государственный. Он частный», - сообщили в отделе образования Караганды.