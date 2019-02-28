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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трехлетний ребенок выпил уксус в детском саду в Караганде

CA-NEWS (KZ) -  Из детского сада в Караганде в областную детскую больницу госпитализирован трехлетний ребенок, который в дошкольном учреждении выпил уксус, передает NUR.KZ со ссылкой на детскую областную больницу.

Каким образом у ребенка был доступ к уксусу, неизвестно. Мальчика госпитализировали с ожогом ротовой полости и пищевода. Прибывшим медикам персонал сообщил, что мальчик выпил уксус.

Ребенок госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. Медики спасают его жизнь.

Несчастный случай произошел в частном детском саду.

«Этот садик не государственный. Он частный», - сообщили в отделе образования Караганды.

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