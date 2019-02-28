В Узбекистане бывшего члена партии обвиняют в разжигании межнациональной розни

CA-NEWS (UZ) - Сообщение столичного хокимията (администрации) на своей официальной странице в Facebook о сносе дома №78 в Ташкенте завершилось скандалом с участием пользователей и члена правящей партии УзЛиДеп, сообщает «Nuz.uz».

Зачинщиком скандала в сети оказался житель столицы Исмаил Бахадиров, член партии УзЛиДеп и студент Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Он, вероятно, решил поддержать инициативы городской администрации, однако попутно отправил всех комментаторов в Россию, оскорбляя нецензурными выражениями.

Пользователи Максим Черников и Светлана Лисицкая написали заявления в правоохранительные органы. Скриншоты оскорблений Исмоила Баходирова были сохранены и опубликованы в различных группах в Facebook.

В ГУВД Ташкента отметили, что в данном случае предусмотрена ответственность согласно статье 41 Кодекса административной ответственности «Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности» - влечет наложение штрафа от 20 до 40 минимальных зарплат.

Кроме того, здесь может быть применена и статья 42 Кодекса административной ответственности «Нарушение законодательства о государственном языке». Согласно законодательству нарушение прав граждан на свободный выбор языка в воспитании и обучении, создание препятствий и ограничений в использовании языка, пренебрежение к государственному языку, а также к другим языкам наций и народностей, проживающих в Республике Узбекистан влечет, наложение штрафа от 1 до 2 минимальных зарплат.

Также к Исмаилу Баходирову применяется статья 112 Уголовного кодекса – «Угроза убийством или применением насилия» наказывается штрафом до 25 минимальных зарплат или обязательными общественными работами до 240 часов либо исправительными работами до одного года.

Органы внутренних дел приняли заявления у потерпевших. На следующий член партии УзЛиДеп депутат Нуриддин Зайнитдинов сообщил, что накануне было проведено собрание, где приняли решение исключить Бахадирова из партии.

Находящийся в данное время в Санкт-Петербурге, Баходиров написал объяснительную записку, где признал, что очень сожалеет и просит у всех прощение.