Импорт курятины и яиц из Узбекистана в Таджикистан негласно запрещён

CA-NEWS (TJ) - Импорт узбекской курятины и яиц в Таджикистане негласно запрещён, пишет Азия Плюс. Таджикские фермеры пожаловались, что не могут на равных конкурировать с узбекскими коллегами и власти, таким образом, решили поддержать отечественного производителя.

На днях замглавы «Таджикматлубот» Хуршед Сангаков сообщил журналистам, что к ним обратился представитель Ассоциации птицеводства Узбекистана. «Они хотят из Сурхандарьинской области поставлять нам птичье мясо и яйца, - сказал он. – Но чтобы поддержать отечественных птицеводов, мы воздерживаемся от импорта курятины и яиц из Узбекистана».

Напомним, после открытия границ в феврале 2018 года узбекские яйца в Таджикистане подешевели до 12 сомони ($1,2) за ячейку (30 шт). На приграничных рынках появились разногласия в цене, и узбеков постепенно вытеснили, и тогда цены вновь взлетели до 22-27 сомони ($2,3-2,8).

Минсельхоз, Таджикстандарт, Таможня, Комитет продбезопасности и другие ведомства Таджикистана заявляют, что импорт куриных яиц из Узбекистана никто официально не запрещал.

Население жалуется на высокие цены, что на яйца, что на куриное мясо. Импорт продукции из соседнего Узбекистана мог бы решить проблему для потребителя. Кроме того Таджикистан не в состоянии полностью обеспечить себя птичьим мясом, оно ввозится из таких стран, как Россия, Беларусь, Казахстан, Иран, Бразилия, США и др. Но таджикских предпринимателей цены из этих стран-импортеров устраивают, так как они такие же высокие, что и у них, а значит, не составят им реальной конкуренции…

Почему у узбекских производителей продукция птицеводства имеет более низкую себестоимость (примерно на 20%), чем в Таджикистане? По словам Сангакова, у узбекских птицеводов есть доступ к дешевой кормовой базе.

Кроме того, у них более дешевые ГСМ, вследствие чего дешевле обходится и перевозка кормов и готовой продукции.

Госпрограмма Узбекистана по развитию птицеводства направлена не только на стабильное обеспечение населения птицеводческой продукцией, но, прежде всего, на безотходную технологию. В Узбекистане организовали птицеводческие кластеры с использованием передового опыта зарубежных стран с широким внедрением инновационных технологий. Они стараются организовать глубокую переработку птицеводческой продукции, включая отходы птицеводства, производство птицеводческой продукции с высокой добавленной стоимостью через активное привлечение инвестиций в сферу.

Работает целая сеть научно-диагностических лабораторий по раннему выявлению и предупреждению болезней среди птиц.

Недавно наш фермер, который побывал на одной из птицефабрик Сурхан-Дарьинской области, недалеко от границы с Таджикистаном, рассказал, что у них есть своя база по производству импортозамещающих кормов и витаминов.

«У фермы все производство безотходное. В дело идут все побочные продукты птицеводства: отходы убоя, инкубации, помет, перья и пух. Экспорт продукции в Таджикистан им очень выгоден, прежде всего, с точки зрения экономии транспортных расходов», – рассказал он корреспонденту Asia Plus.

Из 6,6 млн. поголовья всей птицы Таджикистана (данные на 1 января 2019 года), около 3,5 млн., то есть более 50% содержится у хозяйств населения. В производстве яиц и птичьего мяса, очень мизерная доля ДФХ – всего 0,3 млн. Остальную часть содержат общественные и государственные предприятия.

Приведем расчеты человека, который занимается разведением кур у себя дома.

В 2018 году республика уменьшила импорт птичьего мяса и яиц. По данным Таможенной службы республики, за этот период в республику было импортировано 17,8 тыс. тонн куриного мяса, что на 2,2 тыс. тонн меньше, чем показатели аналогичного периода прошлого года. Сама республика произвела 2,7 тыс. тонн птичьего мяса и более 450 млн. яиц. Но этого недостаточно - явно не достаточно.

Несмотря на открытие новых мощностей птицеводства в Таджикистане, потребность населения в продукции отрасли удовлетворяется всего лишь на 28%.

В настоящее время производством куриного мяса занимаются 19 предприятий и 100 малых птицеферм.

Эксперты советуют принять меры по снижению себестоимости продукции в птицеводческой отрасли и выделили основные проблемы, которые нужно решить в первую очередь.