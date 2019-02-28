На помощь Йемену выделят $2,6 млрд – на 30% больше, чем в прошлом году

CA-NEWS (CA) - На помощь йеменцам, переживающим самый масштабный в мире кризис, пообещали выделить 2,6 млрд долларов. Таков главный итог третьей конференции по сбору средств на гуманитарные операции в Йемене. В ООН назвали форум, который состоялся сегодня в Женеве, «успешным стартом», говорится на сайте организации.



Обещанная сумма на тридцать процентов выше, чем удалось собрать на конференции прошлого года - прежде всего, за счет пожертвований Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Свой вклад увеличили в этом году также Великобритания, Евросоюз, Германия и Канада. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш доволен итогами форума. «Это только начало, – подчеркнул он, выступая перед журналистами в Женеве. – Мы надеемся до конца года получить дополнительные средства, а также другие виды поддержки».

Ранее сегодня, открывая конференцию, Гутерриш привел некоторые цифры, свидетельствующие о плачевном положении жителей Йемена: 24 млн человек – 80 процентов населения - нуждаются в помощи и защите; десятки тысяч погибли и получили ранения в результате вооруженного конфликта; 360 тысяч детей страдают от хронического недоедания, а 80 тысяч йеменцев в возрасте до пяти лет умерли от голода. Он также напомнил, что в настоящее время в Йемене 3,3 млн внутренних переселенцев – на миллион больше, чем в прошлом году.

В ООН запросили в этом году 4 млрд долларов на поддержку 21,4 млн жителей этой страны. Половина этой суммы рассчитана на оказание чрезвычайной продовольственной помощи 12 млн йеменцев. В ней нуждаются сегодня на 50 процентов больше людей, чем в прошлом году.