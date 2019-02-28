Бронированный и с розовыми диванами: Что известно о поезде Ким Чен Ына?

CA-NEWS (CA) - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл во вьетнамский Ханой на встречу с президентом США, Дональдом Трампом, на поезде, передает Би-би-си.

Дело в том, что северокорейские правители уже традиционно предпочитают этот способ передвижения. Все началось еще с деда Ына - Ким Ир Сена. Он использовал поезд для визитов во Вьетнам и Восточную Европу. Его сын - Ким Чен Ир – тоже ездил на поезде, так как боялся летать на самолете.

*Ким Чен Ир

Сейчас в поезде Ким Чен Ына 21 бронированный вагон.

Бордо, лобстеры и MacBook

Северные корейцы говорят, что основатель Народной Республики Ким Ир Сен проехал в своем поезде 368 тыс. км, из них 216 тыс. км пришлись на зарубежные поездки. У Ким Чен Ира показатели поскромнее — 334 тыс. и 64 тыс. км соответственно. При этом он совершил на поезде более полутора тысяч поездок, что почти в два раза больше, чем у его отца, говорится в статье ТАСС.

Если у Ким Ир Сена главный вагон скорее напоминал приемную какого-нибудь высокопоставленного советского руководителя, то у его сына уже был более современный офис со спутниковыми телефонами и MacBook на столе. В своем рабочем вагоне Ким Чен Ир скончался в 2011 году во время очередной поездки по стране.

По данным журналистов Guardian, которые ссылаются на разведывательные источники США и РК, у Ким Чен Ира было шесть "роскошных поездов, оборудованных приемными, конференц-залами и высокотехнологичными средствами связи".

*Рабочий кабинет в вагоне Ким Чен Ира

Состав экс-лидера КНДР не мог разгоняться выше 60 км/ч из-за тяжелой брони и ехал между двумя другими поездами, что также было обусловлено требованиями безопасности. Первый состав был предназначен для проверки ж/д полотна, а в последнем располагались охранники и свита. Когда поезд подходил к станции, электричество на соседнем пути выключалось, чтобы там больше никто не мог проехать.

Быт внутри поезда Ким Чен Ира описал в своей книге "Восточный экспресс" бывший полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Константин Пуликовский, сопровождавший лидера КНДР во время поездки по России в 2001 году. Он, в частности, рассказывал о привезенных из Парижа дорогостоящих винах (врачи якобы порекомендовали Ким Чен Иру пить бургундское и бордо), живых лобстерах и прочих яствах — заказать можно было любое блюдо российской, китайской, корейской, японской и французской кухни. Утварь, в том числе и палочки для еды, была выполнена из серебра.

Хотя составы северокорейских лидеров и называют бронепоездами, в действительности броня установлена лишь под двумя главными вагонами — служебным и жилым, отмечает ТАСС.

По-видимому, на одном из поездов отца совершает свое зарубежное турне Ким Чен Ын. Единственное внешнее различие в составах — это номерной знак. У Ким Чен Ира на нем было написано DF0001, у его сына — DF0002.

Во время недавней поездки Ким Чен Ына в Китай северокорейское ТВ показало внутреннее убранство поезда — белые стены, шторы цвета слоновой кости, ярко-розовые кожаные диваны и, конечно же, плазменные панели. В одном из вагонов также находится бронированный Mercedes Benz главы государства.

*фото взято из открытых источников

Ким Чен Ын мог бы добраться до Ханоя по воздуху — туда могут без пересадок долететь имеющиеся в распоряжении КНДР самолеты. Однако выбор все же пал на поезд, и во многом это решение символическое. Предыдущий визит лидера КНДР во Вьетнам состоялся 55 лет назад, когда Ханой посетил основатель Народной Республики Ким Ир Сен. В нынешней поездке Ким Чен Ын захотел повторить исторический маршрут своего деда, проделав путь из Пхеньяна в Ханой по железной дороге на бронепоезде, похожем на тот, который использовался в 1964 году.