Бедняки и представители меньшинств чаще других оказываются в камерах смертников, - ООН

CA-NEWS (CA) - В камерах смертников, в основном, сидят бедняки, представители этнических или сексуальных меньшинств, люди с психосоциальными или умственными проблемами, иностранные граждане, представители коренных народов и другие маргинализованные члены общества. Многие из них в силу неграмотности, незнания языка и отсутствия средств на адвоката были лишены эффективной правовой защиты.

Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на заседании по вопросу о смертной казни и дискриминации. Оно прошло в Женеве в рамках 40-й сессии Совета ООН по правам человека, говорится на сайте организации.

Верховный комиссар напомнила участникам заседания, что ООН выступает за всеобщую отмену смертной казни, которая никак не влияет на уровень преступности, а наоборот порождает жестокость в обществе.

Однако во многих странах число смертных приговоров продолжает расти. При этом в последние годы растет понимание того, что вопрос смертной казни тесно связан с дискриминацией. Зачастую в группу людей, приговоренных к этой наивысшей мере наказания, - людей, которые, по мнению общества, не подлежат исправлению и должны быть убиты, - как правило, попадают самые беззащитные и уязвимые.

«Некоторых приговаривают к смертной казни только потому, что они относятся к сообществу ЛГБТ - лесбиянок, геев, бисексуалов или трансгендеров, за выражение своего мнения, принадлежность к той или иной политической группе или за вероисповедание», - сказала Мишель Бачелет.

Она подчеркнула, что, вынося смертные приговоры за действия, которые по своей природе не являются криминальными, государства грубо нарушают основные принципы международного права и собственные обязательства в области прав человека.

Мишель Бачелет напомнила, что в случае применения смертной казни ошибки или недостатки системы правосудия приобретают необратимый характер. В 2007 году Генеральная Ассамблея ООН призвала ввести всемирный мораторий на исполнение смертных приговоров. С той поры на этом направлении были достигнуты заметные успехи.

Сегодня, как сказала Мишель Бачелет, 170 государств мира либо отменили смертную казнь, либо ввели мораторий на ее применение. В конце 2018 года Генеральная Ассамблея ООН вновь приняла резолюцию о необходимости такого моратория.

Система защиты прав человека - это не монолит. По словам Верховного комиссара, она развивается по мере того, как общество становится все более открытым и прислушивается к людям, которые ранее находились в изоляции. Главная правозащитница призвала все государства отказаться от смертной казни, подчеркнув, что для этого есть много причин, главные из которых – ее негуманность и неэффективность.