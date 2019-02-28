Сенат Узбекистана не стал узаконивать суррогатное материнство

CA-NEWS (UZ) - Сенат Узбекистана утвердил закон "Об охране репродуктивного здоровья граждан", который узаконивает искусственное оплодотворение (ЭКО) в стране. Такая статья не вошла в документ об охране репродуктивного здоровья граждан, по которому в стране разрешается проводить ЭКО.

Как сообщают местные СМИ, проект закона был подготовлен прошлым летом и в первоначальной версии нормы суррогатного материнства в нём были.

Законопроект направлен, прежде всего, на искоренение бесплодия женщин и мужчин, а также создание возможности использовать в Узбекистане искусственное оплодотворение (ЭКО) и отбор здоровых яйцеклеток с удалением "больных" для формирования здорового генофонда.

По данным ряда исследования, проведённых в Узбекистане, доля замужних женщин, у которых диагностировано первичное бесплодие, составляет до 5,3%.