Всемирный банк посоветовал Таджикистану пересмотреть налоговую политику

CA-NEWS (TJ) - Специалисты Всемирного банка считают необходимым пойти кредитным организациям на уступки в кризисных условиях.

Главный специалист Всемирного банка по вопросам финансовой стабильности Фернандо Данкоза высказался за упорядочение необслуживаемых кредитов, отметив тяжелую налоговую нагрузку на кредитные организации, передает Азия Плюс.

Об этом он заявил на прошедшем 26 февраля в Душанбе круглом столе по вопросам налогообложения необслуживаемых кредитов. Фернандо Данкоза подчеркнул необходимость пересмотра налоговой политики страны для устранения существующих проблем в этом направлении, сообщает пресс-служба НБТ.

Он порекомендовал пойти кредитным организациям на уступки в кризисных условиях, что, по его словам, практикуется в большинстве стран мира.

В ходе мероприятия, в котором участвовали руководства НБТ и кредитных организаций, прозвучали различные предложения по сокращению объема необслуживаемых кредитов. В частности, были предложения касательно выставления таких кредитов на торги с использованием мирового опыта, продления и реструктуризации необслуживаемых кредитов.

Общий объем проблемных кредитов в банковском секторе Таджикистана на начало нынешнего года составил около 1,9 миллиардов сомони (свыше $200 млн.).