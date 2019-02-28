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  28 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан снимет временный запрет на ввоз картофеля и хурмы из Кыргызстана после рассмотрения нарушений

CA-NEWS (KZ) -  Кыргызская сторона обратилась с просьбой снять запрет на ввоз в Казахстан картофеля, яблок и хурмы. В свою очередь Казахстан выразил готовность снять введенные 19 февраля текущего года временные фитосанитарные карантинные меры после рассмотрения казахстанской стороной информации об устранении кыргызской фитосанитарной службой 465 нарушений, зафиксированных в 2018–февраль 2019 гг, сообщает пресс-служба правительства РК.

По итогам правительственных переговоров между Казахстаном и Кыргызстаном подписана Дорожная карта между фитосанитарными службами стран по вопросам усиления фитосанитарного карантинного контроля в Кыргызской Республике.

Документ предусматривает конкретный перечень мероприятий из 17 пунктов, первоочередные пункты должны быть реализованы фитосанитарной службой КР в период с февраля до июля текущего года.

Отдельное внимание было уделено вопросам ветеринарно-санитарного контроля на казахстанско-кыргызском участке государственной границы.

В целом, по мнению сторон, комплекс мероприятий по направлениям санитарно-карантинного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного и других форм контроля позволит углубить двустороннее сотрудничество и расширить взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме того, были определены совместные позиции в водно-энергетической сфере. Достигнуты договоренности об автоматизации учета трансграничных водных ресурсов.

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