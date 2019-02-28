CA-NEWS (KZ) - Данияр Акишев назначен советником президента Казахстана, передает Zakon.kz.
Ранее Акишев занимал пост главы Нацбанка РК. 25 февраля его сменил Ерболат Досаев.
Акишев Данияр Талгатович родился в 1976 году.
Окончил Казахскую государственную академию управления, специальность - экономист, специализация - организация банковского дела.
· Принимал участие в курсах и семинарах, проводимых международными финансовыми организациями и институтами в разных странах, в том числе в США, Японии, Южной Корее, Австрии, Турции и др. (1996-2007)
Трудовой стаж:
· Ведущий экономист Центрально-Азиатской фондовой биржи (11.1995-11.1996);
· На разных должностях в Департаменте исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан (11.1996-08.2007);
· Директор Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан (06.2003-08.2007);
· Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан (28.08.2007-08.2014);
· Заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, Временно исполняющий обязанности помощника Президента РК (с 08.2015) (08.2014-02.11.2015);
· Председатель Национального Банка Республики Казахстан (02.11.2015-02.2019).