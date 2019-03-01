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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Утвержден логотип Ташкента

CA-NEWS (UZ) -  Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов утвердил туристический бренд узбекской столицы.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, знак в виде открытых золотых ворот и голубого неба, которые вместе формируют букву «Т», признали лучшим по итогам конкурса, проведенного хокимиятом Ташкента и Общественным Советом при администрации города.

Новый логотип столицы будет использоваться на туристических выставках, торговых ярмарках и других мероприятиях в Узбекистане и за рубежом, на туристских объектах, картах и других печатных и электронных материалах, сувенирах и одежде.

Кроме того, бренд будут показывать в рекламе, видеороликах и телепередачах, посвященных туризму в Ташкенте, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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