В Каракалпакстане скот гибнет от нехватки воды

CA-NEWS (UZ) - Согласно источникам в Кегейлийском районе Каракалпакстана, поголовье скота погибает от различных заболеваний и тонет в болотах тугайных зарослей в поисках воды.

Население, получающее воду со скважины по часу в течении двух дней в неделю, не может обеспечить ею в полной мере домашний скот, сообщает centralasian.org.

Заместитель хокима района сообщил, что он в курсе ситуации и работает, чтобы обеспечить население водой.

Животновод из села Бузатов, что в 45 километрах от районного центра, говорит, что арык, который снабжал деревню водой, высох.

"Мы живём за счёт домашнего скота. У кого-то пять, у другого есть десять коров. Мы выводим пастись скотину в тугайные заросли на расстоянии 5-6 километров от села. В прошлом вода, которая притекала к нам по арыку, стала пропадать неделями Мы не смогли напоить животных. Затем мы собрали людей и построили одну качалку. Каждое утро мы выводили животных, поили их там водой и выгоняли в поле. Когда мы возвращаемся с полей поздно вечером, вода в качалке уходит и она высыхает. Животные остаются без воды ", - сказал собеседник.

По словам животновода, питьевой воды, поступающей через скважину, еле хватает для семьи. «Вода течет из скважины по средам и субботам. Мы запасаем её для еды, питья, стирки и купания. Мы могли бы и больше запасать, но через час воду выключают. Мы не можем запастись водой для коров. В мае прошлого года после солевых бурь многие животные заболели и погибли. Теперь они снова болеют от недостатка воды".

По словам жителя села Аспантай, у которого дома есть двенадцать голов крупного рогатого скота, некоторые животные тонут в грязи в поисках воды:

«У двоих жителей кишлака коровы утонули в болоте. Бедные животные пошли в камышовые заросли в поисках воды и погбили там, погрязнув в болоте... Население очень страдает. Их единственным источником существования является скот. Нет другого дохода. У нас в арыках всегда была вода, а с этого года, её то есть то нет».

Жители Каракалпака говорят, что питьевая вода всегда была проблемой в регионе.

Согласно Указу Президента, в рамках госпрограммы в 479 селах страны будут проведены работы по благоустройству.

Для улучшения системы питьевого водоснабжения постановление предусматривает строительство 2219 километров водопровода и 221 систем водоснабжения, запланирована реконструкция 729 километров существующих водопроводных линий и 163 систем водоснабжения.

Песчано-солевые бури в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области в мае прошлого года покрыли все деревья и растительность, вызвав множество болезней среди людей и животных.