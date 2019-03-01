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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности.

На сайте Акорды размещено поздравление главы государства с Днем благодарности:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю всех с замечательным праздником – Днем благодарности!

Он символизирует собой память о милосердии, проявленном нашим народом в годы тяжелых испытаний.

День благодарности – это дань уважения к нашей общей истории, выражение признательности к священной казахской земле, ставшей родным домом для всех граждан страны.

Укрепляя единство народа Казахстана, за годы Независимости мы сформировали свою уникальную модель мира и согласия.

На современном этапе мы реализуем масштабную программу модернизации, принимаем комплексные меры по повышению благосостояния населения.

Непреходящие нравственные ценности солидарности и взаимопомощи всегда объединяют нас, формируют чувство сопричастности и ответственности за общее будущее.

Нынешнее поколение, особенно молодежь, должно знать и помнить нашу историю. Ее опыт и мудрые уроки дают пример подлинного патриотизма и единства.

Пусть сердце каждого из нас наполняется гордостью и благодарностью за наш общий успех – процветающий Казахстан!

Желаю каждой семье счастья, мира и благополучия!"

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