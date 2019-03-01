Источник: организатором бунта в худжанской колонии считают члена «банды Маханова»

CA-NEWS (TJ) - Накануне начала судебного процесса над участниками бунта в худжандской колонии строгого режима №3/3 стало известно имя одного из организаторов беспорядков.

42-летний уроженец города Куляба Амирали Давлатов, осужденный к 19 годам тюрьмы за терроризм, в течение четырех месяцев подготавливал заключенных к бунту, считает следствие. Во время беспорядков, которые произошли в колонии в ночь на 8 ноября прошлого года, по официальным данным, погиб 21 заключенный. При бунте были убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.

Источник в прокуратуре Согдийской области, знакомый с подробностями уголовного дела, 28 февраля на условиях анонимности сообщил, что следователи считают Амирали Давлатова одним из основных организаторов бунта в колонии. Амирали Давлатов был членом небезызвестной «банды Маханова». Напомним, Верховный суд Таджикистана 20 марта 2014 года признал членов группировки Алимурода Маханова виновными в терроризме. Главарь группировки Маханов был осужден на 21 год колонии. Амирали Давлатова приговорили к 19 годам лишения свободы.

​По данным спецслужб, Маханов являлся активным членом Исламского движения Узбекистана и был назначен эмиром ИДУ в регионе. Под его началом «служили» 10 человек, среди них четверо граждан Таджикистана, по двое граждан Узбекистана, Кыргызстана и Турции. Подготовку, по словам Маханова, он и его подчиненные проходили в террористических лагерях в пакистанской провинции Вазиристан.

Источник в прокуратуре Согдийской области отметил, что Амирали Давлатов, хоть и был одним из организаторов бунта, однако не принимал участия в беспорядках. «В то ночь к нему приехала супруга и Давлатова не было в камере. Согласно плану организаторов, именно Амирали Давлатов должен был взять в заложники жен заключенных, которые в ту ночь находились на территории исправительного учреждения. Но внезапно свет погас, и ему не удалось осуществить задуманное», - говорит источник.

​Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода на пресс-конференции 14 февраля заявил, что зачинщики бунта взяли в заложники 7 надзирателей и угрожали убить их, если власти не освободят заключенных. «После этого ультиматума в бой вступили бойцы ОМОН, которые освободили пятерых заложников, двое уже были убиты», - сказал глава правоохранительного ведомства Таджикистана.

Тошби Ашурмадова, мать Амирали Давлатова знает, что его сына обвиняют в новых преступлениях. Однако она не верит, что его сын был одним из организаторов или зачинщиков бунта. «В ту ночь моя невестка была в колонии и она никаких противоправных действий своего мужа не заметила», - говорит мать заключенного.

На прошлой неделе стало известно, что уголовные дела в отношении более 30 участников бунта в худжандской колонии направлены в Верховный суд Таджикистана. Они обвиняются в убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, сопротивлении представителям власти и нарушении режима содержания в исправительном учреждении. ​Точное количество убитых и раненых в ходе подавления бунта в худжандской колонии до сих пор не известно. Источники сообщали, что в ходе подавления бунта в колонии строгого режима в Худжанде погибли не менее 53 человек и еще 186 получили ранения. Ответственность за бунт в худжандской колонии взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).