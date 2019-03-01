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  1 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Страны Центральной Азии в рейтинге верховенства права

CA-NEWS (KG) -  Специалисты международной независимой организации World Justice Project (WJP) составили рейтинг верховенства права.

Среди стран Центральной Азии Казахстан занял лидирующую позицию, заняв 65 место. Кыргызстан стал 85-м, Узбекистан - 94-м. Таджикистан и Туркменистан в рейтинг не вошли.

В первую десятку вошли такие страны, как Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Германия, Австрия, Новая Зеландия, Канада и Эстония. Последние места в рейтинге занимают Мавритания, Афганистан, Демократическая Республика Конго, Камбоджия и Венесуэла.

WJP составляет рейтинг верховенства закона на основе восьми показателей: ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, правопорядок и безопасность, защита основных прав, прозрачность институтов власти, соблюдение законов, гражданское и уголовное правосудие.

Индекс верховенства права разработан в 2010 году. Он измеряет достижения стран в области обеспечения правовой среды.

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